Afectan recortes a créditos de vivienda para trabajadores: CTM

Irapuato.- En un 40% se han visto disminuidos los créditos de Infonavit a trabajadores, por los recortes al subsidio que otorgaba el Gobierno Federal, señaló el secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Irapuato, Roberto Palacios Pérez.

Refirió que la federación no ha sido sensible con la clase trabajadora, pues ha destinado recursos a programas de beneficencia social para personas que no son productivas para el país, entre ellos el apoyo a los “Ninis”.

El salario y la falta de puntuación económica de los trabajadores se compensaba con el subsidio que se otorgaba. Foto: Julieta Ortiz

Un 40% se ha reducido, muy alto, porque incluso en el estado de Guanajuato es un número muy importante de trabajadores ya calificados, sin embargo, por esta situación no se va a poder realizar, como todos quisieran una vivienda económica para el trabajador”, enfatizó.

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos.

Palacios Pérez indicó que anteriormente, el salario y la falta de puntuación económica de los trabajadores se compensaba con el subsidio que se otorgaba, por lo que podían acceder el crédito hipotecario, sin embargo eso ya no podrá suceder.

Estaremos esperando que haya una reflexión para 2020, pero lo veo muy complicado”, puntualizó.

Constructores también afectados

El líder de la CTM indicó que también la industria de la construcción de vivienda económica se ha visto afectada, por el recorte del subsidio que otorgaba el Gobierno Federal.

Viene a afectar a constructores, materiales y el desarrollo ordinario que se tiene en todas las zonas económicas del país, de esta manera Infonavit seguirá llevando a cabo su programa de trabajo, construyendo con lo que tiene”, dijo.

Roberto Palacios Pérez, secretario General de la Confederación de Trabajadores de México en irapuato. Foto: Julieta Ortiz

Comentó que se ha apostado por el programa 90-10, en el que si un trabajador ya cumplió con sus pagos en un 90%, se le puede hacer un descuento del 10% de su deuda, a fin de que concluya su deuda.