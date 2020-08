Afectará a vendedores cancelar fiestas patrias en Irapuato

Irapuato.- Los vendedores denominados “de temporal” tendrán grandes afectaciones al no permitirles instalarse para evitar la propagación del Covid-19, comentó la comerciante Rosa García.

Contó que ella tiene alrededor de 12 años instalándose como vendedora de temporal; sin embargo, al tener otro ingreso de dinero refirió que ella no buscará otras alternativas como algunos de sus compañeros, los cuales se instalarán fuera de sus casas o acudirán a otros municipios.

Muchos tenían mercancía del año pasado y esperaban pues venderla y sacar los adeudos que tienen, hay gente que nada más viven de esas ventas”

Asimismo, comentó que los comerciantes de venta de artículos patrios son aproximadamente 400 personas, los cuales tendrán pérdidas importantes.

Añadió que durante una plática con la dirección de Mercados se les informó que las ventas de temporada de este año serán canceladas.

“Yo hablé cuando me enteré, marqué a Mercados, hablé con la secretaria y me imagino que ahí estaba la directora, pregunté ¿es verdad que no va a haber las tres temporadas? Y me dijeron sí, sí es cierto”, comentó.

Asimismo, dijo que en esa llamada le solucionaron la duda de qué pasaría con los pagos que se tienen que hacer cada año, puesto que si no lo realizan pierden su lugar.

Me dicen que el recibo del año pasado se les va a respetar para el 2021, nada más hay que presentarlo de qué pagaron”

