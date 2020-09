'Afilan' números para ganar

Cinco estudiantes leoneses con gran habilidad y gusto por las matemáticas, representarán a Guanajuato en la cuarta Olimpiada Nacional de Matemáticas para la educación básica que se realizará de manera virtual del 16 al 18 de octubre.

Algunos participantes coincidieron en que será una competencia diferente a años anteriores debido a la pandemia; en esta ocasión no tendrán la oportunidad de viajar a otro estado y conocer a más competidores, sin embargo esperan poner el nombre de Guanajuato muy en alto.

Con siete mil 500 alumnos, León fue la región con mayor participación en la pasada olimpiada regional de matemáticas que tuvo lugar en octubre de 2019; y de nueve estudiantes que fueron seleccionados en todo el estado que competirán en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, cinco son leoneses.

Así lo informó el delegado de la SEG en León, Fernando Trujillo Jiménez, quien señaló que uno de los propósitos de estos concursos es aprovechar el juego y la implementación de aprendizajes innovadores para impulsar la formación académica de los alumnos.

“Es un orgullo porque en el pasado se tenía el paradigma de que las matemáticas son una materia complicada y en la región cada vez hay más participantes y alumnos que tienen el gusto por la ciencia y por las matemáticas”, expresó.

Por último el funcionario destacó que los alumnos seleccionados tuvieron que pasar por un largo proceso, ya que fueron elegidos por el comité de evaluación del Cimat.

Sin embargo, es un proceso que comienza desde las escuelas con concursos internos.



'Son muy divertidas'

“Espero que me vaya muy bien y obtener una medalla de los primeros lugares y participar en la Olimpiada del próximo año”.

“Ya había participado el año pasado, pero en la etapa regional”, compartió Diana Camila Avilés Granados, alumna de sexto de primaria en la escuela Efrén Rebolledo.

Para la pequeña estudiante las matemáticas son bastante emocionantes y divertidas, además de que consideró que es una materia muy importante para poder resolver problemas de la vida diaria, por lo que este tipo de concursos le ayudan a fortalecer y desarrollar nuevos conocimientos.

Diana confesó que tal vez le gustaría ser científica o estudiar algo relacionado con las matemáticas, ya que como parte de sus entrenamientos para participar en esta competencia nacional, cada semana practica resolviendo problemas de combinatoria, teoría de números, álgebra y geometría.

“Cuando participé en la etapa regional me pareció una experiencia muy emocionante. Entrenaba cada sábado en Guanajuato de cuatro a cinco horas; ahora los entrenamientos son en línea con mis maestros y cada sábado practicamos cuatro horas por videollamada”, narró.

“En mi escuela me dijeron que querían que yo participara y me di a la tarea de investigar más de la Olimpiada y sí me motivó a participar. Y pues lo único que uno necesita es ser bueno en las matemáticas”, mencionó.



'Me encanta concursar'

Argelia Sánchez Cruz recordó que, motivada por sus papás y maestros, hace tres años comenzó a participar en concursos de matemáticas, ya que desde que estaba en primaria descubrió que tenía habilidad para esta materia.

“Me gustaría que la gente no vea a las matemáticas como algo feo porque nos traen muchos beneficios”, comentó.

“He tenido oportunidad de participar tres veces en concursos regionales y nacionales; recuerdo que desde muy pequeña se me facilitaron los números y todo lo relacionado con las matemáticas”, platicó.

La alumna de tercero de secundaria en el Instituto Julia García Retana dijo tener confianza de que no habrá trampas o fallas técnicas durante la Olimpiada que este año se realizará de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19.

“Lo que tenía esto de característico es que viajabas a otro estado y tenías la oportunidad de conocer a los demás competidores y hacías amigos y ahorita por el coronavirus no será posible”, lamentó.



'Descubrí mi talento'

A Said Huizar Dorantes, alumno de segundo de secundaria en la Escuela de Talentos Guanajuato-Azteca, estos concursos le permitieron descubrir su talento y gusto por las matemáticas.

El niño de 13 años se colgó la medalla de plata en la Olimpiada Nacional de 2018, que tuvo como sede el estado de Yucatán, y posteriormente en la competencia de 2019 en Morelos.

“Me dí cuenta que me gustaba esto cuando entré por primera vez a la Olimpiada en sexto de primaria, cuando me inscribió la directora de la escuela y empecé a pasar a otras etapas y descubrí que esto se me facilitaba y seguí participando por mi cuenta”.

Tengo la expectativa de que nos dejen convivir virtualmente con personas de otros estados porque parte importante de la experiencia de la Olimpiada es la convivencia entre los participantes”, dijo.

Narró que antes de la pandemia entrenaba los fines de semana en el Cimat en Guanajuato, pero ahora recibe capacitación virtual.

'Nos sirven para la vida'

Rodrigo Avilés Cabrera, de 13 años, participará por tercera ocasión en la Olimpiada Nacional de Matemáticas y, entusiasmado, dijo que espera ganar y que no haya fallas técnicas durante el concurso.

“La primera vez que concursé fue en 2018 y obtuve plata; no pasé a la Olimpiada Internacional, pero en 2019 gané noveno lugar nacional y quedé como suplente para la internacional en Holanda, pero se canceló debido a la pandemia.

“Acabo de entrar a una nueva fase del concurso que ya no es educación básica y que es más difícil y ahorita estoy entre los primeros tres alumnos de sexto de primaria y de primero de secundaria a nivel estatal”, platicó.

El alumnos de primero de secundaria en el Colegio Subiré comentó que entrena cuatro horas por semana de forma virtual con apoyo de profesores del Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat).

“Ya hice dos exámenes de manera virtual por la plataforma Google Classroom; el profesor o entrenador tiene la cámara apagada y los participantes la tenemos prendida mientras hacemos el examen”.

“Durante la competencia resolvemos problemas de álgebra, geometría y teoría de números utilizando nuestra creatividad y la lógica, no es como un examen típico de la escuela, pues sólo podemos usar lápiz y papel”, contó.

Por último pidió no ver a las matemáticas como una materia aburrida sino como una herramienta muy útil para la vida.