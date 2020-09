Afirma Canaco León que sí habrá 'Buen Fin' e incluso se extenderá una semana más

León, Guanajuato.- Pese a la pandemia de coronavirus, la edición 2020 del “Buen Fin” sí se realizará e incluso se extenderá por más de una semana para evitar aglomeraciones.

Para este año el “Buen Fin” se realizará del 9 al 20 de noviembre y se espera que en Guanajuato se consiga una derrama económica de por lo menos dos mil millones de pesos, informó Gabino Fernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de León (CANACO).

Afirmó que, aunque sea en formato virtual, es positivo que el Festival Internacional del Globo no se cancele, debido a que también será un incentivo para la recuperación de la economía.

Yo creo que vamos a saber combinar tanto el FIG, como el Buen Fin que ahora se va a más de una semana para poder contrarrestar los déficits que hemos tenido en cuanto a comercialización”.

“Entonces dentro de todo lo que está pasando, yo creo que es una excelente noticia saber que el FIG sí va, aunque sea virtual. Tenemos dos grandes ventajes, la primera es que no se pierde una tradición, porque ha sido una muy grande inversión que no se puede parar y en segundo lugar que unido al Buen Fin esperamos que eso nos ayude para repuntar ventas”, dijo en entrevista con AM.

Esperan ganancias de $118 mil millones

A nivel nacional se espera obtener ganancias por 118 mil millones de pesos y se pretende que haya descuentos atractivos de entre el 10 y 60% de descuento en los distintos productos.

Gabino Fernández destacó que para la presente edición se espera un crecimiento de más del 50% en las ventas en línea por motivo de la emergencia sanitaria.

Además, consideró que la edición “En Directo” del Festival del Globo será un incentivo para que llegue a más espectadores en el mundo y en futuras ediciones atraiga a más visitantes.

HLL