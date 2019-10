Afirma alcaldesa Elvira Paniagua que su sueldo no aumentará

Celaya.- La presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, manifestó que el incremento de sueldo del 1.1 % no aplicará para ella.

La semana pasada, el Ayuntamiento aprobó sin el aval de los regidores de Morena, la actualización del tabulador salarial para los trabajadores de la administración pública.

La alcaldesa señaló que los directores sí tendrán dicho incremento.

Vamos a hacer una adecuación de este incremento. A lo mejor hubo por ahí algún error al respecto, pero no pasa absolutamente nada. Lo reviso, es un trabajo que se iba para el personal. Insisto, está para el personal de confianza y para el personal sindicalizado. Ustedes recordarán que yo no he hecho incrementos al salario de la presidencia municipal"