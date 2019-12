Afirman debe medirse bien cifra de homicidios en Irapuato

Irapuato.- Aunque existe una problemática fuerte en homicidios dolosos, a Irapuato no se le puede colocar entre los municipios con mayor incidencia a nivel nacional, pues estas mediciones deben ir de la mano con la tasa por cada 100 mil habitantes, indicó Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana.

Lo anterior, después de que en la conferencia mañanera del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señalaran que en Guanajuato se cometen hasta el 15% de los homicidios dolosos del país, y que Irapuato es uno de los 50 municipios con más incidencia.

Cortés Zavala señaló que de acuerdo a la última medición que la Secretaría de Seguridad realizó en el mes de noviembre, Irapuato ocuparía el lugar 98 a nivel nacional en homicidios dolosos.

Sacar siempre las cifras en número absoluto no es correcto, lo he comentado, no puedes comparar a León con Irapuato ni tampoco Irapuato con Xichú, tenemos que sacar siempre la tasa para hacer una medición equitativa entre municipios”