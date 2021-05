“Agarren lo que les den, pero denuncien”, pide Ernesto Prieto

Guanajuato-.

La queja está relacionada con el uso de programas sociales con fines electorales, principalmente el programa Vales Grandeza, sobre el cual han hecho énfasis diferentes actores políticos de Morena en el Estado.

Además: Denuncia Morena reparto de vales para apoyar a panista

Fue interpuesta ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en contra del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda y el secretario de Desarrollo Social y Humano, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga. La denuncia también es contra del Comité Estatal del PAN.

Desde hace mucho tiempo, el gobierno del Estado de Guanajuato y el Partido Acción Nacional son uno solo y le han hecho mucho daño a las y los guanajuatenses y no lo podemos seguir permitiendo, por eso entre otras acciones estamos presentando en este momento una denuncia en contra del mal uso del mal llamado Vales Grandeza”, señaló.

Recalcó que la entrega de estos vales durante el proceso electoral es ilegal y viola disposiciones establecidas en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado, porque no está incluida en la Ley de Egresos de 2021.

También esta carente de objetivos y toda esta información debería de aparecer en la página que promueve este pseudo programa y brilla por su ausencia, falta de objetivos, falta de vertientes, ausencia de planeación, falta de análisis, ausencia de reglas de operación, falta de estudios y dictámenes y falta de publicidad del padrón de beneficiarios, los cual se presta a la discreción y a la falta de transparencia, lo cual al final de cuentas genera la convicción de que estamos ante una violación flagrante a la ley y en particular a la libertad del voto”, subrayó.

Asegura que se está fraguando un fraude.

Prieto Gallardo pidió a autoridades federales poner atención en el proceso electoral en Guanajuato, pues dijo que se está fraguando un fraude y advirtió que presentarán una denuncia también ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR.

Basta de lucrar con la necesidad de la gente, basta de utilizar recursos públicos para favorecer a un candidato de un partido político, ya no queremos más de lo mismo…ya basta de que los gobernadores se sientan virreyes y mandamases en su estado y que pueden hacer lo que quieran y que nadie les va a decir nada”, añadió.

Finalmente, pidió a los ciudadanos no recibir los apoyos que les ofrezcan candidatos del PAN, pero votar libremente por los candidatos que les ofrezcan propuestas, argumento y que hayan dado resultados.

No se dejen coaccionar, no se dejen engañar, no se dejen intimidar ni presionar y denuncien a través de las redes sociales o a través de los consejos municipales, distritales locales o juntas distritales del INE, IEEG o la fiscalía”, concluyó.