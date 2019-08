Agenda para este domingo el ‘Festival Resiste’

Iapuato.- A través de la música y el arte, en su segunda edición el “Festival Resiste” busca llevar un mensaje positivo a la juventud y a la sociedad irapuatense, así como dar proyección al talento de más de 10 bandas locales.

El 1 de septiembre en la plaza comercial Don Bosco, las bandas participantes no sólo llenarán el recinto de buena música, también buscarán dar un mensaje de cuidado a la ecología y el medio ambiente.

Participarán más de 10 bandas locales. Foto: Julieta Ortiz.

Javier Ramírez Arroyo, miembro del Colectivo Resiste y organizador del evento, destacó que además de buscar la donación de árboles a los jóvenes asistentes, realizarán actividades para promover el reciclaje, la reforestación y la no contaminación, entre otras.

Las bandas que se presentan

Destacó que en la primera edición realizada en 2018, fueron alrededor de 500 irapuatenses los que participaron en el Festival Resiste, quienes compartieron el mensaje de unidad para terminar con la violencia y la inseguridad que aqueja a Irapuato desde hace tiempo.

La edición 2019 tendrá en el escenario a bandas como Out of Control Army, Sr. Bikini, OHMYJAH, Iragua, M.I.M.O, Blaze & The Exiles, La Meskalera, Natural Tesla, Grisly, Eunoe y Agora.

Los boletos y pulseras para el Meet & Greet pueden adquirirse en Merchant Store, Creativo Artes Gráficas, Artesanías Magic y Alas Brasas; el costo en preventa es de 130 pesos por boleto y 150 por pulsera, el costo incrementará el día del evento a 170 pesos.

Los integrantes del Colectivo Resiste invitaron a los irapuatenses a disfrutar de este festival 100% familiar y en un espacio seguro.