Agentes de Gendarmería chocan contra 3 autos en persecución a presuntos delincuentes

Celaya.- Cuantiosos daños materiales para una familia fue el saldo de un accidente vehicular, derivado de una persecución entre agentes de la Guardia Nacional división Gendarmería y presuntos delincuentes.

El hecho quedó registrado cerca de las 7:30 de la noche, cuando se informó a los números de emergencias sobre un accidente automovilístico en el cruce de las avenidas México y Salvador Ortega, de la colonia La Misión.

Al lugar acudieron oficiales de Tránsito y Policía Vial, así como paramédicos del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), quienes localizaron a una familia, dos adultos y una menor, así como un automóvil impactado de la parte frontal.

Los socorristas revisaron a las personas, quienes afortunadamente solo presentaron golpes leves, sin que fuera necesario su traslado a algún hospital.

Cuando los agentes viales preguntaron cómo ocurrieron los hechos, los afectados y testigos señalaron que había sido una patrulla de la Gendarmería, quienes chocaron contra el auto particular.

Comentaron que los oficiales iban en persecución de un auto deportivo negro, con dirección de Poniente a Oriente, sobre la avenida Salvador Ortega; sin embargo al intentar incorporarse a la avenida México el oficial que conducía perdió el control del volante y chocó de frente contra el auto sedán.

Pese a la magnitud de choque, los policías se retiraron del lugar a gran velocidad para intentar detener a los presuntos delincuentes, aunque hasta el cierre de esta edición no se informó si se logró su captura.

Al lugar también arribaron los propietarios de otros dos vehículos, quienes dijeron que la patrulla involucrada también había causado daños a sus autos.

Yo iba pasando el tope cuando los Federales dieron vuelta, pero el conductor no pudo incorporarse y me chocó, luego se fueron y yo me quedé aquí. Ahora no sé quién me va a pagar”, señaló el afectado.

La unidad que chocó era tenía los números económicos 17353 y 17536, fueron los que alcance a ver, eran de la Gendarmería”, señaló un testigo.