Agita Sheffield el avispero rumbo al 2021

Guanajuato.- El titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, agitó el avispero electoral al 2021.

El “Colectivo Ciudadano por la Transformación de León”, que conformó a finales del año 2019 el ex Alcalde leonés por el PAN, ya hace trabajo de promoción y registro.

El funcionario federal explicó que se trata de un movimiento ciudadano y parte de su trabajo es integrar directorios para mantener contacto con quienes simpatizan.

Los Colectivos Ciudadanos para la Transformación de León, Irapuato, y otros, no son parte de Morena, no son un partido político, son un movimiento social contra la corrupción e inseguridad que produce el PAN en Guanajuato”, indicó el político.

Dice que trabajan sin recursos y no entregan ningún tipo de apoyo al ciudadano.

No damos dinero, ni despensas, eso lo hace el PAN, que regala hasta gel antibacterial con propaganda electoral. No nos interesan voluntades compradas”.

En diciembre 2019 Sheffield Padilla realizó un evento ante unas mil personas de varias colonias para presentar el proyecto del colectivo “Tranformando León”. Lo acompañaron los regidores de Morena: Gabriel Durán y Gabriela Echeverría.

También asistieron el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz; el exsíndico por el Partido Verde en el trienio 2012-2015, Eugenio Martínez Vega; el expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IACIP), Mario Morales Reynoso; el expriísta Adolfo Pons de la Garza, y otros.

Ricardo fue candidato a Gobernador de Guanajuato por Morena-PES-PT en 2018 y ha declarado públicamente que tiene aspiraciones para intentar otra vez en 2024.

Esta semana en redes sociales el activista Adolfo Enríquez Vanderkam publicó los formatos de registro al movimiento y las playeras que portan los promotores.

“Un agente de nombre Rodrigo Martínez ‘El Lobo’ ofrece 500 pesos a una persona que se compromete a juntar 10 gentes. Les dan un formato que deben llenar y una camiseta, además de prometerles despesas y trabajo si Morena gana”, escribió.

AM contactó a un vecino de la colonia Moreña 2, quien comentó que la presidenta del comité de colonos promueve que se anoten para apoyar el proyecto de Morena.

El dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, anunció que presentará esta semana denuncias ante el IEEG y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por lo que considera una campaña disfrazada para favorecer a Morena en 2021.

Aunque no se tengan las siglas de Morena el fin es favorecer a ese partido, dijo.

También piden que se investigue el origen de los recursos que se aplican a ese fin.

Sheffield Padilla reviró que las que otras quejan no han procedido porque no hay nada ilegal en asociarse fuera de las formas tradicionales que contempla la ley.

Morena Guanajuato, que comanda Alma Alcaraz, se deslindó del movimiento.

Yo ni lo sabía, recién me enteré. Esa propaganda no tiene ningún logo de Morena, jurídicamente no hay nada que implique que el partido está metido, y no lo está, ojalá que tuviéramos la posibilidad de generar esa estructura por parte del partido”.