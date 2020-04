Agotan apoyos para emprendedores en sólo 2 semanas

León.- El programa de apoyos para emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos “León contigo” se agotó tras 14 días de que se abrió su convocatoria, cientos de leoneses hicieron filas desde la madrugada en búsqueda de un apoyo, pero esta opción ya no está disponible.

#LeónContigo �� apoyamos a Emprendedores y Comerciantes que se han visto afectados ante la contingencia por el #COVID19 ��. Asiste hoy a las oficinas de economia_leon, ubicadas en ��Poliforum, para entregar tus documentos de 9 am. a 2 pm. pic.twitter.com/KCT3uEUGtA

Apenas el pasado 3 de abril se había publicado en la página oficial del gobierno municipal la convocatoria para el programa de apoyo para emprendedores,comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

Se trataba de un apoyo de “mil 500 pesos en dos administraciones quincenales de 750 pesos hasta por dos ocasiones por cada sujeto de apoyo”, detalló el gobierno local.

Esta mañana la convocatoria para recibir solicitudes para acceder a esta ayuda,m se hizo en el Hotel Hotsson, y desde las 4:00 de la mañana había gente formada en el acceso trasero del sitio, junto al puente del amor.

Algunos esperaron por horas para intentar tener “un respiro” entre la asfixiante situación en que los ha puesto la emergencia sanitaria.

Uno de ellos es José Alba, quien desde hace casi 40 años se ha dedicado a la música, y hoy estuvo por horas esperando por tener un apoyo, pero regularmente su espera es en la Plaza del Músico, por clientes que quieren música de mariachi.

A unos metros, Juan Calvillo un mesero que rebasa los 70 años de edad y atiende a comensales en banquetes, también esperaba su oportunidad para presentar documentación.

Juan ha trabajado desde hace poco más de 4 décadas como mesero, una actividad que inicialmente intercalaba con su trabajo en talleres de calzado, hasta que se jubiló de la elaboración de zapato y decidió seguir “mesereando” para tener mejor ingreso.

Cuando lo de la influenza no estuvo tan fuerte, y ahora está difícil, ya ahorita pues está la pensión, pero es muy poco, entonces a ver por acá que sale”, mencionó el mesero.

Junto con él, su colega y compañero de trabajo Vicente Márquez, quien apenas hace un año se había decidido a dejar talleres de calzado para dedicarse de lleno a ser mesero, pero ahora la suspensión de actividades le ha dejado sin ingresos.

Era un poquito más de ingresos y por eso me quedé acá y lo que pasa es que apenas me acababa de juntar con mi pareja y pues ahora hay que salir a buscarle porque ya no es solo por uno, tienes que salir a buscar para la familia”, narró Vicente.