Garantiza Sapal agua para León por 15 años

León, Guanajuato.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) apuesta por que pronto llegue agua de la presa El Zapotillo para garantizar el abasto de los leoneses, pero ya trabajan en alternativas como el agua de reúso y la adquisición de pozos particulares.

El presidente del Consejo Directivo del Sapal, Jorge Ramírez Hernández, manifestó que aunque no fueron invitados a la presa del Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, donde estará hoy Andrés Manuel López Obrador, esperan que se dé una solución al problema.

Sin embargo, aceptó que hay incertidumbre por lo que pudiera resolverse.

El Presidente de la República estará hoy en la presa, de acuerdo con su agenda oficial, pero pobladores de Temacapulin, que se resisten a que su pueblo sea anegado, han citado a una reunión a las 10, en la que aseguran que estará el Mandatario.

Ramírez Hernández señaló que hay un pequeño grupo de no más de 250 personas que se oponen a una obra que traerá beneficio a más de 2.5 millones de personas, de los Altos de Jalisco, la Zona Metropolitana de Guadalajara y de León.

“Activistas, personas con intereses muy puntuales, están en contra del proyecto del Zapotillo, pero desde el punto de vista técnico, social y ecológico se debe concluir el proyecto. Estaremos atentos a ver que sucede con la visita del Presidente”, señaló.

Jorge Ramírez Hernández dijo que tienen confianza en que recibirán noticias positivas, “y estamos listos y con todas las ganas de trabajar con el Gobierno federal para traer agua a León”.

Admitió que todo puede pasar pero Sapal tiene en marcha una serie de medidas para garantizar el agua a los leoneses al menos en los próximos 15 años.

“Todas las estrategias nos garantizarán satisfacer la demanda de agua en León, tanto en la industria como en la población; lo cierto es que cada vez los acuíferos se están estresando más y El Zapotillo es una alternativa”, añadió.

Busca Sapal opciones

El director general del Sapal, Enrique de Haro Maldonado, señaló que mantienen su apoyo al proyecto de la presa en Jalisco.

“Seguimos apostando por el Zapotillo. Actualmente estamos entregando a la ciudad 2.9 metros cúbicos por segundo y la concesión que tenemos con Conagua es de 3.8 m3, por lo que todavía tenemos garantizado el volumen para algunos años, por lo menos para 15”.

De no concretarse la presa, dijo, apostarán por extraer agua de pozos profundos.

“No podemos detener el desarrollo de la ciudad y decir que ya no hay agua, por ello estamos buscando alternativas: pozos particulares en la ciudad que estamos buscando comprarlos y aumentar el volumen. No estamos de brazos cruzados, pero no hay un plan “B” como tal”, subrayó.

Dijo que Sapal realiza un estudio para encontrar alternativas, pero que estará terminado hasta febrero.

Dijo que la apuesta es el reuso de agua y una mayor cultura, para reducir el consumo.

“Estamos abriendo la venta del agua reciclada para que más empresas, más áreas verdes se sumen al uso de esta agua y dejen el agua de primer uso”, señaló.

Destacó que actualmente cuentan con 167 pozos en la red de agua potable, que producen 3.1 metros cúbicos por segundo y sólo se entregan a la ciudad 2.9 metros cúbicos.

En León el consumo es de 136 litros por habitante al día, mientras que en la Ciudad de México es de 280 litros.

