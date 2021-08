Agua de El Zapotillo alcanzaría para León, Guadalajara y Altos de Jalisco: CEAG

Guanajuato.- Con la cortina de la presa de El Zapotillo a 80 metros de altura, se pueden almacenar volúmenes suficientes para dotar de agua a León, a los Altos de Jalisco y Guadalajara, sin ningún problema, sostuvo Francisco García León, director de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG).

“Inclusive haciendo un manejo adecuado, todos podemos disfrutar del derecho humano al agua. Todo depende del tirante (volumen). Sin inundar las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, también se puede dar agua a las tres poblaciones y a la zona metropolitana de Guadalajara. Es un tema de querer”, sostuvo.

Es un tema de voluntad política”, insistió.

Planteó que si lo que se está buscando es no inundar a las poblaciones lo conveniente es no aumentar la cortina, haciendo buen manejo del agua almacenada.

El volumen total de agua necesarios para la Zona Metropolitana de Guadalajara, los Altos de Jalisco y León es de 240 millones de metros cúbicos anuales, los cuales se pueden almacenar incluso con 70 metros, sin irnos a los 80, dijo.

Sobre la afectación que tendría León por no recibir el agua de El Zapotillo, Francisco García recordó que Sapal extrae 2.9 metros cúbicos y si le llegaran 3.8 metros cúbicos de la Presa El Zapotillo, se planeaba que alcanzara el agua para por lo menos 50 años.

Pero ya no sería así, aunque no precisó para cuántos años habría agua. Respondió que habrá que preguntar a Sapal, cuyo presidente Jorge Ramírez, afirmó anteayer que León tiene agua para 15 años.

“El 7 de abril de 1995, mediante un Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales del Río Verde, para usos domésticos y público urbano, por un volumen anual de 504 millones 576 mil metros cúbicos”, explicó

De ellos, 119 millones 837 mil metros cúbicos fueron designados para Guanajuato (24%) y 384 millones 739 mil metros cúbicos (76%) para Jalisco.

El director de la CEAG explicó que ese decreto se materializó con un título de asignación a favor de Sapal.

Por lo tanto, con la decisión del Presidente de la República de no mandar nada de agua a León, no se podría cumplir ni el decreto ni el título de concesión de Sapal.

García aconsejó esperar que la decisión se formalice.

“Esto lo ha dicho el Presidente pero no han notificado alguna acción legal. Mientras no haya ninguna notificación por escrito, no podemos tomar ninguna acción legal, hay que esperar”, aclaró.

