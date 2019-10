¡Aguas! Estos notarios trabajan en el Estado y son 'piratas', piden su expulsión

León.- El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez demanda al Colegio de Notarios del Estado que expulse a los fedatarios "piratas" que llevaron a cabo escrituras irregulares de casas de interés social.

El Presidente de la Delegación León del Colegio Estatal de Notarios, Jorge Arturo Zepeda Orozco, dijo que el Infonavit se está lavando las manos y tan sólo el año pasado se realizaron más de 2 mil escrituras de viviendas adquiridas con créditos de infonavit, de las cuales muchas de ellas son irregulares.

Estas irregularidades se deben a que fedatarios de otras ciudades operan en León irregularmente.

La delegación de Notarios denunció públicamente a seis colegas que trabajan ilegalmente en León. Hacen escrituras y testamentos que pueden anularse porque su fiat corresponde a otras ciudades.

Los seis notarios señalados son: Erik Javier Torres Hernández y José Luis B. Godínez Ledezma, notarías 15 y 1 de San Francisco del Rincón; Arturo Quintana Martínez, No. 8 de Purísima; Arturo Hernández Zamora, No. 7 de Manuel Doblado; Marco Antonio Zúñiga Torres, No. 5 de Ocampo y Gilberto Gómez García, No. 6 de Victoria.

En respuesta a esto el director del Infonavit, Carlos Martínez; en su reciente visita a León, demandó que se les expulsara.

En primer lugar, yo creo que el Colegio de Notarios y todo los sistemas de colegiación son un filtro de calidad, y ahí lo que sería importante es que el Colegio expulsara a los notarios".

