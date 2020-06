Ahorro en asesores de seguridad se invertirá en Academia de Policía de León

León.- Con la terminación anticipada de los contratos de los asesores de seguridad Bernardo León y Juan Carlos Murillo se logró un ahorro de un millón 600 mil pesos que será utilizado en mejoras a la Academia de Seguridad Pública de León.

Durante la comisión extraordinaria de gobierno y seguridad pública se aclaró a los ediles la terminación de los contratos con los asesores que fueron contratados para implementar el plan de seguridad al municipio.

La terminación anticipada de los contratos fue de mutuo acuerdo debido a que la implementación del programa de seguridad se realizó en menor tiempo al establecido.

Con lo que se dejó de pagar se generó un ahorro en el recurso del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad de León (Fifosec), informó el subsecretario Mario Alberto Rodríguez Mariscal.

En el caso de la terminación del contrato de Juan Carlos Murillo se ahorraron 848 mil 21 pesos y en el caso de Bernardo León fue un ahorro de 812 mil 499 pesos, lo que suma un ahorro total de un millón 660 mil 520 pesos.

Respecto a la información proporcionada en la comisión la regidora priísta Vanessa Montes de Oca Mayagoitia cuestionó la información que les fue proporcionada al considerarla incompleta.

En específico la regidora hizo referencia al presupuesto de ingresos y egresos, en donde no se justificaron los egresos en servicios generales por dos millones 815 mil 338 pesos.

Nos dicen de un ahorro de un millón 600, pero en el presupuesto no se ve reflejado ese ahorro porque en el documento que presentaron no se refleja… A Bernardo se le sigue pagando igual hasta abril, no coincide porque dijeron que él desde diciembre ya no estaba trabajando”, dijo.