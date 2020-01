Airbnb niega indemnización a familias de jóvenes muertos en explosión

Guanajuato capital.- A 10 meses de la muerte de Elías Ascary Marún Plascencia en la explosión de una casa rentada por Airbnb en Guanajuato capital, su familia no ha recibido ninguna indemnización.

El 18 de marzo de este año se cumplirá un año de la explosión de una casa en Guanajuato capital; el incidente cobró la vida de tres de los cuatro jóvenes que rentaron el lugar por medio de la plataforma de hospedaje.

María Fernanda Meneses, de 21 años y originaria de Acapulco; Marcela Villarreal Segura de 23 años y originaria de Saltillo; y Elías Ascary Marún Plascencia, de 22 años y originario de San Francisco del Rincón, fueron los jóvenes que murieron. Katia Valentina Muñoz Muñoz, de 22 años y originaria de León, fue la única sobreviviente del accidente.

A casi un año de los hechos, la mamá de Elías Ascary, Liz Plascencia, hizo público que ni la plataforma de Airbnb ni la anfitriona de la casa se han hecho responsables de la indemnización a las familias de las víctimas.

Liz Plascencia relató para am que en ningún momento hubo un contacto directo con la plataforma, sino que toda la gestión de la indemnización la llevó a cabo un bufete de abogados y para el pasado 23 de enero de este año les informaron que no se otorgaría ninguna indemnización.

El caso no avanzó por ningún lado. Resulta que la empresa Airbnb se vuelve a acercar a nosotros porque supuestamente nos querían dar nuestro tiempo, nos dijeron que hiciéramos una carta, que explicáramos el caso para ver en qué podían ayudarnos. Hicimos la carta donde pedíamos la indemnización y después de dos meses nos dicen que no”, comentó.

Agregó que la plataforma señaló no tener ninguna responsabilidad por el incidente y que el peritaje salió a favor de la dueña de la casa, por lo que no pagarían nada a las familias afectadas.

Después de todo lo que hemos vivido nos dicen que no pasa nada. Desde ese día nosotros no tenemos vida, nos destruyeron. Nuestros hijos eran jóvenes, mi hijo era un chavo con sueños por delante, con una carrera de sus sueños y así tan sencillo ellos dijeron que no pasa nada”, lamentó Liz Plascencia.