Al cancelar fiestas de Fin de Año, Seguridad ahorrará más de 2 millones

León.- La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) se sumará a cancelar sus fiestas de fin de año como respuesta a la petición del alcalde Héctor López Santillana de asumir políticas de austeridad.

Por disposición del Presidente Municipal, se solicitó que todas las dependencias municipales y paramunicipales cancelaran los festejos de fin de año con el objetivo de eficientar el recurso público y ejercerlo en temas prioritarios.

Al respecto, Mario Bravo Arrona declaró que la SSPL que encabeza también se sumará a las medidas de austeridad.

Estoy de acuerdo también en el sentido de que si hay muchas familias que no van a tener (económicamente) esta forma de festejar, la SSPL también se va a sumar, no descarto que algunas áreas quieran hacer su festejo particular o de cooperación, tampoco se les va a prohibir”, comentó.