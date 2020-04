Al entrar a estaciones de transferencia, debes pasar por túnel sanitizante

León, Guanajuato.- El alcalde de León Héctor López Santillana confirmó la compra de túneles sanitizantes como una medida extra de prevención ante el COVID-19.

En una entrevista que dio el Alcalde para Promomedios confirmó la compra de estos túneles sanitizantes.

No todos los factores de retraso se debe a la operación de los transportes, tiene que ver mucho el comportamiento de nuestros ciudadanos en las calles. Incluso estamos ahorita invirtiendo y nos empezarán a llegar los equipos la próxima semana para que todos los usuarios pasen por un túnel sanitizador”, explicó el Alcalde.

Agregó que esta medida abonará a disminuir el riesgo de contagio dentro de las propias estaciones de transferencia del sistema de transporte público de León.

Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizar que las condiciones de higiene y sana distancia se preserven”, mencionó.

Se compraron 15 arcos sanitizantes con recursos del fondo de contingencia.

Además detallaron que el producto que se utilizará para desinfectar es seguro para la salud animal y humana. Se trata de un producto biodegradable que no deja residuos en el ambiente. Tampoco es tóxico, su protección prolongada limpia minutos después de aplicarse, no es flamable, ni corrosivo y no mancha.

Se realizará una atomización por cada persona que entre a la estación, esta atomización cubrirá el 100% del cuerpo y se realiza de manera automática al momento que la persona cruza el lector óptico, con una capacidad máxima de desinfección por hora de mil 200 disparos.

Al detalle

Producto seguro para la salud animal y humana

Es un producto biodegradable y no deja residuos en el ambiente

No es tóxico

Protección prolongada (limpia y protege por minutos después de aplicarse)

No es flamable

No es corrosivo

No mancha

Capacidad máxima de desinfección por hora

1,200 disparos

Una atomización cubre el 100% del cuerpo

Activación automática de la atomización al cruzar arco (Lector Óptico).

AM