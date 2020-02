Al inscribir a sus hijos en primer grado, primaria les 'sugiere cuota voluntaria'

León, Guanajuato.- Padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Héroes de León, denunciaron que la inscripción de sus hijos al primer grado se les ha condicionado al pago de una cuota.

La Secretaría de Educación del Estado informó que esta condicionante se retiró.

El fin de semana, padres de familia de alumnos que serían inscritos en esa institución reportaron a AM que les estaban solicitando el pago de una cuota de 350 pesos por cada alumno y de no hacerse, no recibían documentación para inscribir a los menores.

'Cuota voluntaria'

En una visita a la escuela se constató que en el exterior, un anuncio señalaba que entre los requisitos para la inscripción está el pago de 350 pesos de ‘cuota voluntaria’.

Papás confirmaron que más que una aportación voluntaria, el pago se pedía como requisito, y no era la primera vez en esta escuela ubicada en el bulevar Cañaveral.

Al respecto, la SEG indicó que el Artículo 6 de la Ley General de Educación en el Estado, establece que: “Queda prohibido condicionar la inscripción o el acceso a la educación pública que imparta el Estado, así como la entrega de documentos oficiales y escolares a cambio de aportaciones”.

“Con fecha 13 de febrero se le envió al Director del plantel, un documento con la normatividad aplicable”.

