Al menos 7 municipios de Guanajuato están en punto rojo

Irapuato.- En Guanajuato hay alrededor de 7 municipios detectados como puntos rojos entre ellos Celaya, señaló Bernardo Ramírez García, comandante de la 16a Zona Militar, sin especificar que otras localidades se encuentran en la misma situación.

Comentó que Celaya ha tenido un incremento en delitos como robo a autotransporte, robo de vehículos y robo a casa habitación, como consecuencia del trabajo que ha hecho el Estado para evitar el robo de hidrocarburo, ya que en la entidad se ha abatido en 88% este delito.

Ramírez García tampoco quiso especificar cuántos grupos delictivos y cárteles se tienen detectados en Guanajuato, información que consideró que deben dar las agencias encargadas de la investigación.

Enfatizó que tras los hechos delictivos ocurridos en Celaya, han mantenido comunicación con la alcaldesa, Elvira Paniagua Rodríguez, así como con el titular de Seguridad de dicho municipio.

Asimismo, el Comandante de la 16a Zona Militar dijo que los ataques a policías y agentes de otras corporaciones, parece ser una contestación a los operativos realizados en Guanajuato para lograr la paz que se tenía en 2004, y que se ha ido perdiendo con el tiempo.

El comandante de la 16a Zona Militar indicó que la ley le impide al Ejército Mexicano investigar delitos, por lo que sólo dan apoyo a las autoridades de otras corporaciones de seguridad cuando se les solicita.

Consideró que no tendría caso de corporaciones de seguridad den información al Ejército Mexicano, pues de cualquier forma no podrían investigar, y que sólo hacen detenciones en flagrancia, como lo puede hacer cualquier ciudadano.

Si usted no puede hacer investigaciones, no puede hacer detenciones, para qué me dan la información, la información si la comparten, la que ellos creen que deben compartir, la que no sea tan sensible o que piensen ellos que no vaya a echar para abajo algún caso”