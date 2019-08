Alaniz pide fijar metas al auxiliar del Alcalde

León.- Que se pongan metas y un tiempo para cumplirlas al Administrador de Servicios Municipales, sugirió Ricardo Alaniz Posada, exalcalde de León (2003-2006), al preguntarle su opinión de la creación de esta nueva figura dentro del Ayuntamiento.

Habría que ver las metas que se le pusieron, hay que analizarlas, si no las cumple es un gasto, si las cumple y las excede, es una buena inversión. Obviamente los que lo van a calificar tienen que saber si su perfil da para que pueda cumplirlas, porque también si vas a poner a una persona que no tiene ni el perfil ni le has fijado las metas, estaría mal”, expresó.