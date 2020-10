Alarma a Guanajuato pandemia de coronavirus por aumento de muertes y contagios

León, Guanajuato.- Las señales de alarma por la pandemia del Covid 19 aumentaron ayer en Guanajuato.

En su reporte cotidiano de este viernes, la Secretaría de Salud informó que se habían registrado 409 contagios y 18 fallecimientos de enfermos de coronavirus.

Entre el sábado y viernes 122 personas fallecieron en el estado por las complicaciones derivadas de la infección.

Por la tarde, en la habitual conferencia de prensa semanal, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que del 8 al 22 de octubre, 26 municipios del estado registraron un aumento porcentual en los casos positivos de Covid-19.

Municipios que antes no figuraban en números rojos de contagio, ahora aparecen con una acelerada propagación de la enfermedad, Doctor Mora, Comonfort y Apaseo el Alto son las tres principales ciudades que aumentaron considerablemente los casos positivos de Coronavirus.

Hasta el corte de ayer, la Secretaría de Salud Guanajuato tenía registro de 2 mil 91 casos activos de la enfermedad, contra los 1,650 de hace una semana; lo que revela un aumento acelerado de personas contagiadas, derivado del aumento en la actividad y movilidad social.

También la tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de pacientes enfermos que fallecen, se ha incrementado. La semana pasada, el secretario Diaz Martínez ya había advertido que el porcentaje iba en aumento.

Ayer informó que la tasa llegó al 8.6%, contra 7.4% que se registró el 15 de octubre, por lo que en una semana, Guanajuato subió seis lugares en la tabla nacional.

Guanajuato había permanecido entre los cinco estados con menor tasa de letalidad, pero en el reporte de ayer subió hasta el lugar 11 de los fallecimientos por Covid-19.

Aunque se mantuvo el semáforo amarillo, el Secretario señaló que estamos a un paso de volver al naranja e hizo un llamado a tomar todas las precausaciones posibles.

Estamos en color amarillo, no en verde, por favor no salgan de sus casas sin cubrebocas, es la única manera hasta hoy de poder prevenir más contagios y por consecuente no regresar al naranja o incluso al rojo, como ya está pasando en entros estados”.