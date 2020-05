Alarma desaparición de mujeres en Guanajuato, en 2020 van al menos 25

León, Guanajuato.- Algo está pasando en Guanajuato, los casos de desaparición de mujeres van en aumento, advirtió José Gutiérrez, representante de los grupos “A tu encuentro” y “Sembrando comunidad”.

El activista dijo que en lo que va de este año han registrado al menos 25 casos de mujeres desaparecidas, principalmente en León, Irapuato y Salvatierra.

Lamentó la falta de compromiso de las autoridades con los familiares de las víctimas, consideró que la Fiscalía hace todo lo posible para que no se abra una carpeta de investigación.

José Gutiérrez agregó que no sirve de nada que se haya lanzado el Protocolo Alba para la búsqueda de desaparecidas, si en la práctica los agentes ministeriales no lo utilizan.

“Al menos tenemos dos casos de este mes de abril en donde las familias nos comentan que pusieron la denuncia el 27, su familiar desapareció desde el 24 pero ese día en la Fiscalía le dijeron que tenían que pasar tres días.

Eso nos parece muy grave, porque la Fiscalía lanzó un protocolo que no sigue, entonces eso no sirve de nada”, dijo en entrevista con AM.