Alberto fue llevado a la fuerza frente a su familia y aunque denunciaron, la Policía no lo buscó

Irapuato.- El pasado dos de noviembre, en Irapuato, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de la señora Rosalba N., donde se encontraba con sus dos hijos menores de edad, así como con su esposo, Alberto Vázquez Ochoa, de 34 años, a quien se llevaron.

Rosalba reclama que las autoridades no comenzaron la búsqueda inmediatamente pese a que denunciaron su desaparición, lo cual considera que debería ser un factor para agilizar los trabajos.

El día que se lo llevaron su esposo estaba lavando su camioneta afuera de su casa. El grupo de hombres entró a la vivienda y le preguntaron a ella y a sus hijos dónde estaban los demás, sin saber a quiénes se referían. Después salieron y se fueron, pero ella ya no encontró a su esposo afuera.

Mi esposo era un hombre trabajador, él trabajaba en la empresa Sabropollo, siempre salía de trabajar y se iba a la casa. No me cabe en la cabeza, no entiendo por qué se lo llevaron”, expresó.