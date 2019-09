Alborota Morena con ataque a Diego Sinhue

Guanajuato.- La decisión de senadores de Morena de pedir la desaparición de poderes en Guanajuato provocó ayer un terremoto de críticas contra ellos.

La petición incluye a Tamaulipas y surgió en respuesta a otra, del PAN, que pidió hacer lo mismo en Veracruz.

Morena motivó su demanda en que “desde hace por lo menos cinco años”, el estado atraviesa una “grave crisis de violencia e inseguridad” .

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que era una revancha por sus demandas de más presupuesto.

Si cree que con esto va a hacer que los guanajuatenses dejemos de exigir lo que nos corresponde, no lo van a lograr. Me queda claro que Morena no conoce la historia, no sabe de qué somos capaces”, dijo el mandatario.