Alcalde cuestiona qué hace la iglesia para que ciudadanos reflexionen sobre violencia

Irapuato.- Tras las declaraciones del obispo Enrique Díaz Díaz, donde dijo que las autoridades se veían rebasadas por los grupos criminales, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez comentó que faltó agregarle qué hace la iglesia para aportar al tema.

Me parece que hace falta agregarle ahí, pues la participación de todos, no es nada más hacer los señalamientos, sino hacer la reflexión; qué está haciendo la iglesia”, dijo.

Mencionó que también faltó decir qué está haciendo la sociedad, los padres de familia para poder atacar la violencia que se vive en el municipio.

Comentó que por eso se deben de buscar modelos para combatir la violencia como los centros de atención a víctimas, pero que también se deben buscar modelos en la ciudadanía para ponerlos en práctica.

Pidió dejar las críticas de lado, pues con esto no se atienden las necesidades y ponerse a trabajar en los temas que le corresponde a cada quien, pues esto es lo que da resultados.

Asimismo, señaló que mientras no haya cambios en las leyes en cuanto a las armas, las drogas y la reincidencia, se va a seguir igual, pues los delincuentes siguen saliendo como si nada de las cárceles.

Mientras no haya esos cambios en al menos tres delitos graves: las armas, la droga y la reincidencia vamos a seguir igual, pues siguen saliendo como si nada ¿no? yo no sé si en muchas ocasiones sea por la carga de trabajo, sea porque no hay los elementos o no se hizo el debido proceso, pero yo creo que en muchas de las ocasiones está la puerta giratoria abierta”, indicó.