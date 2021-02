Alcalde de Irapuato: Hacen uso político y criminal de vacunas

Irapuato, Guanajuato.- La forma en la que se destinaron las vacunas a los municipios de Guanajuato es una forma de utilizar el tema de manera política y criminal, señaló Ricardo Ortiz Gutiérrez, Presidente Municipal de Irapuato.

Mencionó que la decisión de haber mandado las vacunas a los municipios con menos personas contagiadas y más alejadas es mala, pues no es una opinión de él, sino también de expertos epidemiólogos.

Mencionó que lo que se debe hacer en su lugar es mandar las vacunas donde hay un mayor índice de mortalidad y de contagios.

“En ese sentido, me parece que están utilizando el tema de manera electoral y creo yohasta criminal, porque se está poniendo en riesgo, ya de manera directa, abierta, la vida de muchas personas y esto me parece que no debería de ser”, dijo.