Alcalde de Irapuato ha cumplido sólo 5 de 21 compromisos con observatorio ciudadano

Irapuato.- Solo cinco de los 21 compromisos firmados por el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez con el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos? han sido cumplidos desde el cierre de 2019 y durante el primer trimestre del 2020.

El director del Observatorio, Raúl Calvillo Villalobos, indicó que estos compromisos fueron firmados por los candidatos a la alcaldía de Irapuato el pasado mes de mayo de 2018, a los que se les da seguimiento a través de un sistema de semáforo.

Destacó que dentro del indicador “Policía de Tránsito”, el compromiso de contar con 200 elementos de Tránsito al cierre de 2019 es el único que se puede dar por cumplido por parte del Gobierno Municipal.

Pero además, en semáforo verde se encuentran los compromisos del 100% de pruebas de control y confianza aplicadas a policías, con un avance del 99%; Reducir en 10% el robo de vehículos; Mantener la tasa de robo con violencia por debajo del promedio los últimos 3 años; además de Apegarse al 100% a la ley de deuda pública para el Estado y los Municipios.

El organismo reportó que 10 de los compromisos se encuentran en semáforo amarillo, como son Contar con 1.8 policías preventivos por cada mil habitantes, ya que actualmente se cuenta con 1.42; Mantener la tasa de robo a negocios por debajo del promedio de los últimos cinco años; y Contar con 300 elementos de Tránsito al cierre de 2020.

En amarillo también se encuentra Contar con 1.5 metros cuadrados de áreas recreativas por habitante, ya que actualmente es 1 metro cuadrado; Abatir el 100% de rezago de hogares sin agua entubada, faltando el 1.26%; Abatir el 98% el rezago de hogares sin conexión a la red de alcantarillado y drenaje, con déficit de 1.77%.

Además, Abatir el rezago de energía eléctrica al 100%, faltando 677 personas; Cumplir al 2019 al 100% los criterios de transparencia en base al Presupuesto de Egresos Modelo Guanajuato de la Auditoría Superior del Estado y al IMCO; Instalar la Mesa de Seguridad Modelo S.O.S y por último, asistir a todas las reuniones.

En semáforo rojo, Irapuato ¿Cómo Vamos? colocó compromisos como Reducir 10% el robo a casa habitación, pues cada mes se presentan incrementos de incidencia; Reducir en 50% los accidentes de tránsito en 2020; Ejecutar en el 2020 el Proyecto de Accesibilidad y Movilidad no Motorizada, ya que no se ha dado a conocer el proyecto; así como Urbanizar 250 calles.

Los compromisos que no se cumplieron fueron Reducir en 30% los accidentes de tránsito en 2019, ya que se incrementaron en un 29% a comparación del año anterior; además de no cumplir el Generar un Proyecto de Accesibilidad y Movilidad no Motorizada al cierre de 2019.

jrosales@am.com.mx