Alcaldesa de Salamanca da contrato de 36 millones a 'fantasma'

Salamanca.- La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz dio sin licitar un contrato de lámparas led por 36 millones de pesos a una empresa de Hidalgo cuya propietaria se esconde en un pequeño local de celulares.

A cambio, la alcaldesa recibió una suburban blindada modelo 2019 con valor de tres millones de pesos. La empresa se llama Soluciones Móviles de Hidalgo S.A. de C.V., con domicilio en Cerrada de Insurgentes No. 5, colonia Santa María Chicuautla en Ecatepec de Morelos, estado de México.

Un reportero de “El Salmantino” acudió a esta dirección y encontró que es una casa de dos pisos con letrero de “Se vende”.

No había rastro de Soluciones Móviles. En el Registro Público de Comercio aparecen dos dueñas de Soluciones Móviles, Claudia Ruth Jiménez Vázquez, con domicilio en Mineral de la Reforma, en Hidalgo, y Antonia Vázquez Uribe, con la misma dirección de Ecatepec de Morelos.

AM buscó a Claudia Ruth en Mineral de la Reforma. Aparentemente ahí habita. Un hombre abrió la puerta y dijo que Claudia Ruth estaba por regresar y que se encontraba en el local, a unas cuadras de ahí, “no tarda, si quiere espérela”.

El reportero esperó unos minutos y se dirigió al local de cinco metros de frente. Ahí estaban una mujer, un hombre y un niño. Supuestamente no estaba Claudia Ruth y ninguno sabía de Soluciones Móviles.

Un ticket expedido al hacer una compra en el local, dice que el negocio pertenece a Soluciones Móviles y Claudia Ruth aparece como despachadora.

Soluciones Móviles fue constituida en 2013 como vendedora y distribuidora de celulares, equipos fotográficos y asesora en publicidad.

Nueve días antes de firmar el contrato con Salamanca, el 15 de marzo de 2019, Soluciones Móviles agregó a su giro: “venta de luminarias y construcción”.

En esa fecha, la empresa ni siquiera estaba registrada en el Padrón de Proveedores del Municipio.

Beatriz Hernández no informó al Cabildo de la compra. No licitó y no consultó a nadie. Justificó la violación a la Ley de Adquisiciones, porque “era una emergencia”.

Un mes después del contrato, en abril, la Alcaldesa estrenó camioneta de lujo. Soluciones Móviles de Hidalgo compró el vehículo, según la factura.

Al quedar descubierta, Soluciones Móviles supuestamente vendió la camioneta a su empleada, Jaqueline Romero Vázquez que tiene un salario de 3 mil 100 pesos mensuales. El salario consta en el timbre de nómina de la empresa al cual tuvo acceso uno de los regidores del Cabildo.

