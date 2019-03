Graban empresarios saqueos; ven fracaso en estrategia de seguridad 

León.- La Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi) demanda a las autoridades acciones más concretas contra la inseguridad.

El presidente, Ismael Plascencia Núñez, dice que los proyectos han fracasado.

En previa reunión con 40 empresarios de la construcción asegura que todos han sido víctimas de robos.

De nada sirve. Denuncias y no pasa nada. No de investigas. Ya no denuncias robos de menos de 40 mil pesos. Hay una total impunidad.