Aldama vive entre la contaminación, aseguran habitantes

Irapuato.- Tiraderos de basura y residuos de fundición en un radio de 5 kilómetros, llevan a los habitantes de la comunidad Aldama a asegurar que viven entre la contaminación, por lo que seguirán empeñados en que no se construya el relleno sanitario privado de la empresa Promotora Ambiental (PASA).

Varios habitantes de la comunidad realizaron un recorrido por las zonas donde existe contaminación, uno de ellos es un terreno excavado donde se tiran residuos de fundición de la empresa Cifunsa S.A. de C.V.

En este predio excavado, que funciona desde 2016, hay agua con aspecto verdoso y negro, derivado de los residuos de fundición de hierro, mismos que son depositados ahí por vehículos de la empresa GEN.

Lo anterior se pudo constatar porque al momento del recorrido, uno de estos camiones de la empresa GEN desechó los residuos a la vista de los habitantes de la comunidad y medios de comunicación.

Alejandro Olmos Caratachea, habitante de la comunidad, destacó que tienen conocimiento de que esta zona de tiradero tiene su registro de forma legal, pero que está concesionado a la empresa GEN, que atiende los servicios privados de la empresa PASA, de acuerdo a las investigaciones que han realizado.

Enfatizó que pese a que instancias gubernamentales hayan otorgado los permisos, es claro que no están al tanto de la situación, pues no se han tomado cartas en el asunto.

El habitante de Aldama dijo que entre el parque industrial Castro del Río y la zona habitacional Haciendas de Aldama, hay otro relleno sanitario de la empresa JCB y más adelante, se encuentra el tiradero a cielo abierto del Municipio de Irapuato, en la comunidad Peñitas.

Los habitantes mostraron un plano que se presentó en el Juzgado Décimo de Distrito, en uno de los procesos de amparo para evitar la construcción del relleno sanitario de la empresa PASA, en el que dieron cuenta de la cercanía de empresas y proyectos que contaminan la zona de Aldama.

Olmos Caratachea aseguró que no sólo los rellenos y tiraderos son parte de la contaminación, pues en la zona también están los parques industriales Castro del Río, Smart Park y VYNMSA Guanajuato Industrial Park, que considera que también contaminan.

Alejandro Olmos aseguró que la empresa PASA sólo ha socializado con asociaciones empresariales el proyecto del relleno sanitario privado que quieren construir en 62 hectáreas del predio El Varal, pero no con los habitantes, quienes son los más afectados.

El pasado lunes, representantes de PASA explicaron ante socios de Canacintra Delegación Irapuato que no sería un relleno sanitario lo que se construiría en este predio, sino un Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos (CARS), lo que aseguraron, no provocará contaminación ni dañará al medio ambiente.

Aquí nunca han hecho esa famosa socialización, dicen que son una empresa de primer mundo, pero ya vieron lo que hacen, ellos hablan que no es un relleno sanitario, pero su uso de suelo que les dio ilegalmente el Municipio dice que es para un relleno sanitario, no habla del famoso CARS, les preguntaría dónde hay un CARS”, enfatizó.

Recordó que el segundo amparo que obtuvieron en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, no sólo fue para que el uso de suelo del Varal continuara como agrícola, sino también contra las reglas de operación del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg).

Está demandado Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, todas las autoridades (...) por qué no vinieron con la gente, por qué el municipio no nos consultó, no nada más a Aldama, a Cañada de la Muerte, en un radio de 10 kilómetros habemos 30 mil habitantes, eso es lo que ellos no están considerando (...) ya nos tienen como un basurero”, enfatizó.