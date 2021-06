León, Guanajuato.- El infectólogo Alejandro Macías Hernández señaló que las nuevas variantes del COVID-19 provocan que la inmunidad de rebaño se aleje cada vez más y es posible que nunca se alcance.

En un video publicado en sus redes sociales, el experto explicó que al inicio de la pandemia, el Ritmo Reproductivo (R0) del virus era de dos, es decir, un enfermo podía infectar a dos personas más.

Esto significaba que para evitar que el COVID-19 siguiera circulando bastaba con vacunar al 50% de la población. No obstante, con el surgimiento de las nuevas variantes, el R0 aumentó a seis personas que pueden ser infectadas por un individuo.

Esto ha provocado que actualmente se necesite una inmunidad colectiva de más del 80% y al ser un virus que constantemente está mutando es probable que personas que ya eran inmunes vuelvan a ser propensas al virus.

‘Este virus, como parece, no se va a ir’

“Esto quiere decir que la inmunidad de rebaño cada vez más se nos está alejando, cada vez vacunamos a más y cada vez tenemos más gente que se alivió y vamos teniendo más gente protegida.

“Pero, cada vez más se nos aleja la inmunidad de rebaño y creo que eso nos debe dejar ya una lección y es que quizá nunca alcancemos la inmunidad de rebaño, y lo que tengamos sea un virus contenido, un virus que nos deje hacer nuestras cosas, que no nos derrumbe las instituciones y sea con el que tengamos que coexistir. Pero si este virus, como parece, no se va a ir, este virus va a infectar a todos los que no se vacunen”, dijo.

Sostuvo que, todas las personas que no se vacunen tarde o temprano se van a infectar y entre menos protegido esté su organismo será más propenso a desarrollar un cuadro grave de la enfermedad o incluso morir.