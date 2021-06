‘Si no han querido vacunarse, eso les va a costar’: Alejandro Macías

León, Guanajuato.- El infectólogo Alejandro Macías Hernández exhortó a las personas que tienen acceso a la dosis contra el COVID-19 y no han querido vacunarse, a que lo hagan lo más pronto posible sin importar la marca de la vacuna.

“Si no han querido, eso les va a costar, este virus no se irá, el que no se vacune tarde o temprano se va a enfermar, que de eso no tengan ninguna duda”, señaló el médico en entrevista para Meganoticias TVC.

Macías Hernández insistió en señalar el peligro que corren quienes ya tuvieron la oportunidad de vacunarse y no lo han hecho.

¿QUÉ LES PASARÁ A QUIENES NO SE VACUNEN DE COVID? Lo más probable es que tarde o temprano, sufran las consecuencias. https://t.co/ohUTjR6FV9 vía @YouTube pic.twitter.com/6cD4gBzxDx — Alejandro Macias (@doctormacias) June 16, 2021

“La vacunación debe ser lo más rápido que se pueda, The Lancet publica efectividad en estudios de Pfizer y AstraZeneca, pero es porque son las que se estudiaron, básicamente cualquier vacuna que tenemos hasta ahorita nos protege de todas esas variantes.

Recomienda actividades al aire libre

En las actividades diarias señaló que se deben evitar los tumultos, usar cubrebocas y estar en sitios bien ventilados.

Agregó que realizar actividades en lugares exteriores evita el contagio. Por ejemplo, dijo que en las elecciones del 6 de junio, la espera se hizo fuera de la casilla y durante la votación el tiempo dentro fue mínimo y con medidas sanitarias.

“En lugares donde hay fiestas y tumulto, todavía no son épocas para hacer eso.

Recordó que el regreso a clases debe ser en aulas ventiladas y con medidores de CO2 para evitar contagios y tener certeza de los síntomas en caso de que alguna persona los presente.

“En las instituciones los que se sienten enfermos deben tener acceso a una prueba de antígeno y PCR”, comentó.

Ve posible retrasar llegada de variante india

El infectólogo Alejandro Macías aseguró que es posible retrasar la llegada de la variante de la India (B.1.617) a México, pero es una realidad que llegará, contrario a la variante inglesa (B.1.1.7), que ya está en el país.

“La variante de la India (B.1.617) es el problema y entrará al país por Estados Unidos y sabemos que aunque cerremos vuelos y hagamos cierres de fronteras, es muy probable que entre, lo ideal es que sea cuando tengamos un máximo nivel de inmunidad en grupo y una mayoría de vacunados”, finalizó.