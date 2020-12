Alejandro desapareció en León, fue a casa de un cliente por equipo y lo 'levantaron'

León, Guanajuato.- “Es una desesperación el no saber si está bien, si ya no está, es horrible, es una pesadilla en la que despiertas todos los días”, cuenta Laura Rodríguez, que desde enero busca a su hijo, quien desapareció en el municipio de León.

En entrevista con AM, Laura relató que su hijo Alejandro Francisco Ruelas Rodríguez fue “levantado” en la colonia Parques de San Juan el 31 de enero de este año.

Laura afirma que el joven de 25 años sólo estaba en “el lugar equivocado, en el momento equivocado”, pues acudió a un domicilio a recoger su equipo con el que se desempeñaba como barbero.

La noche que salió iba a recoger su herramienta de trabajo, él era peluquero, había dejado sus maquinitas en casa de un señor con el que había quedado de ir a cortarle el pelo, al momento que llegó a recoger sus cosas, llegaron unas personas me dicen que estaban armadas, al parecer iban por este señor y desgraciadamente mi hijo estaba en ese momento ahí, es una persona desaparecida por estar en el momento y en la hora equivocada”, dijo.

Señaló que después de buscarlo con sus amigos, el 2 de febrero acudieron al Ministerio Público a emitir una denuncia por la desaparición de Alejandro; sin embargo, hasta el momento no hay avances en la investigación y las autoridades solo le preguntan si ella tiene alguna pista.

No han habido muchos avances, cada que voy es lo mismo, no nos dan ningún buen resultado, casi siempre que va uno, habla para ver si lo pueden recibir o a veces le hablan a uno y uno va con la esperanza de que le tengan alguna noticia, pero no, siempre es al contrario, nos preguntan que si sabemos algo, que si nos hemos dado cuenta de algo, siempre es lo mismo, ningún avance”, señaló.