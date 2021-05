Mauricio era repartidor para ayudar en casa; desde hace más de un mes no saben de él

León, Guanajuato.- Mauricio Galván Vargas de 15 años se dedicaba a hacer mandados a negocios de la colonia Villa Insurgentes y el Fraccionamiento Hidalgo desde hace poco más de un año que inició la pandemia, pero desde el 7 de abril no se ha sabido de él.

Francisco Galván, papá de Juan Mauricio Galván Vargas platicó a AM que tienen su domicilio en la colonia Villa Insurgentes donde fue visto por última vez. Ese día al salir de su casa vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera blanca y tenis negros con suela blanca.

"A falta de escuela porque las clases eran virtuales, él prácticamente andaba fuera de la casa todo el día. No tenía un horario, iba a hacer mandados a carnicerías, tortillerías, refacciones, no tenía un trabajo fijo, eran trabajos informales. El 7 de abril ya no supimos nada de él y al tercer día de su desaparición levantamos la denuncia porque andábamos buscándolo con la esperanza de que estuviera con algún amigo o familiar", contó Francisco desesperado.

¿Cómo reconocer a Mauricio?

Mauricio tiene cabello lacio castaño oscuro, ojos ovalados café oscuro, mide 1.60 metros y pesa 55 kilos.

Como señas particulares tiene un tatuaje de una cruz en color negro en el dedo anular de la mano derecha, un lunar en la planta del pie izquierdo y una cicatriz de cinco centímetros en su espalda baja.

El papá de Mauricio compartió que ya acudieron a los negocios en donde el menor hacía mandados sin obtener ningún indicio sobre su paradero y también aseguró que su hijo casi no tenía amigos.

"Vivimos en un departamento y él nunca llevó amigos. Solía juntarse con gente mayor que él y hasta ahora hemos hecho todo lo posible para localizarlo pero nadie sabe nada", comentó su padre.

Cuando una persona se va o muere y llega todo el proceso del duelo y las condolencias, finalmente llega la resignación, pero aquí no hay resignación, no hay descanso, la comida sabe a cartón, es una desesperación bárbara", expresó Francisco.

Si has visto a Mauricio o para reportar cualquier información sobre su paradero comunicarse de inmediato al 800 368 62 42 y al número 4772719912.

MCMH