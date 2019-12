Alerta PAN por amnistía a narcomenudistas en Guanajuato

León.- La liberación de narcomenudistas bajo el amparo de la Ley de Amnistía puede aumentar el clima de inseguridad y violencia en Guanajuato, consideró la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega Martínez.

Manifestó que el PAN está totalmente en contra de la iniciativa que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados (falta el Senado) pues a nivel nacional eso implicaría dos mil 700 casos de detenidos por delitos contra la salud que pudieran recibir el beneficio de la libertad (falta precisar el dato en Guanajuato).

Por qué estamos pensando que muy probablemente se reincorporen al crimen, porque no hay medidas de reinserción social, la Ley no señala qué pasará con esas personas, si habrá seguimiento para que se reincorporen a un empleo, a la sociedad, eso no les interesa. La amnistía significa olvido”, criticó.