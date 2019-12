Alerta Profeco posible fraude en productos milagro a base de marihuana

León.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta sobre un posible fraude a través de un nuevo esquema piramidal de inversión de ‘productos milagro’, elaborados con cannabis o marihuana.

El delegado de Profeco en Guanajuato, Armando Guzmán, dijo que se tiene conocimiento de que a través de redes sociales están promoviendo la venta de ‘productos milagro’ que supuestamente todo lo curan, y que incluso invitan a sumarse al negocio, pero se corre el riesgo de que se trate de un fraude.

Hace unas semanas comenzaron a circular las invitaciones en León para participar en este esquema.

La invitación fue personal, a través de mensajes de WhatsApp, pero también circula en grupos en redes.

Una de las víctimas, que pidió se reservara su nombre, dijo que el gancho es invertir 14 mil pesos en "gotas de cannabis" que todo lo curan, que al final resultan un fraude.

"Te piden invitar a otras dos personas para que se sumen a la pirámide, y te dicen que recuperaras la inversión y además te dan grandes ganancias. Invertí 60 mil pesos y no he recuperado un centavo. Cuando reclamé me dijeron que nadie me invitó a sumarme al grupo a la fuerza. Se trata de un nuevo fraude".