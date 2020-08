Alerta de EU, no es nueva: Sophia Huett

León, Guanajuato.- La restricción de la Embajada de los Estados Unidos para que su personal no viaje por la autopista federal 45 en Celaya, Salamanca e Irapuato, no es alerta nueva.

La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett López, comentó que la misma se mantiene desde el 13 de marzo luego de incidentes de bloqueos carreteros derivados de operativos en esa región.

En el caso específico de Guanajuato hay que ser cuidadosos con el término, ellos utilizan el de tener mayor precaución, no están recomendado ni no viajar ni reconsiderar viajar. Y para lo que piden es para no viajar sobre una autopista, la 45 que es una vía federal, esa restricción para los empleados de la Embajada ya estaba, no cambió en nada”, puntualizó la funcionaria del Gobierno Estatal.