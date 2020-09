Alerta la CFE a celayenses ante posible fraude

Celaya.- A través de redes sociales circula una imagen de supuestos trabajadores de CFE que van casa por casa ofreciendo descuentos, a lo que la empresa señaló que se trata de un fraude.

Mientras que los celayenses comentan que aún no les ha tocado una situación así, pero señalan que estarán al tanto.

A los trabajadores de CFE les pidieron compartir para que todos estemos alertas: Están dejando este documento para entrar a las casas, ya lo verificamos con CFE y no es oficial, tomen sus precauciones. Traen credencial y hasta uniformes con los logos”

La hoja dice que es un programa de regularización del suministro eléctrico, una denuncia por posible robo de energía y/o consumos bajos, donde de acuerdo al artículo 113 del reglamento de ley de la industria eléctrica se llevará a cabo en el domicilio marcado una verificación a los equipos de medición instalados en el inmueble, con el objetivo de asegurar que los equipos de medición se ajustan a la exactitud establecida en la norma oficial.

Se estuvo preguntando por redes sociales si los celayenses habían sido víctimas o les había pasado algo similar.

La mayoría indicó que no sabía y no les había tocado, pero que estarían atentos de alguna situación peculiar.

“¡Sí! A mí, la semana pasada, tocaron mi timbre y me dijeron que iban por parte de CFE, que para que me llegara más barato mi recibo . No me dio buena espina, porque CFE no hace eso y no abrí y le dije que no gracias, que así estaba bien”, comentó Susy Martínez.

Otra persona comentó que “Gracias a Dios no me ha tocado, pero para estar alerta y no abrir la puerta de la casa a nadie”.

