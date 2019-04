Alerta robo en restaurantes de León

León.- Los restauranteros están preocupados por bandas que se sientan, amenazan y roban a los clientes.

Se trata de robos rápidos a la caja, relojes, celulares, dinero en efectivo, sobre todo a los clientes.

A últimas fechas no ha habido más sucesos, dijo, hay picos y luego bajan, pero hay que estar alertas, por lo que se han reunido con los secretario de Seguridad del Municipio y del Estado, Luis Enrique Ramírez y Álvar Cabeza de Vaca, y con el fiscal general, Carlos Zamarripa, con una buena respuesta.

No son grupos armados pero sí es una red compleja, una organización hecha, es gente bien vestida, no sé si estén armados o no, pero al menos no lo manifiestan, pero sí hay gente afuera de los establecimientos lista para lo que se necesite. Son grupos delictivos profesionales, relató.

Los establecimientos deben trabajar al interior en medidas de prevención y en tecnología, dijo, por ejemplo el 80% de afiliados a la Cámara de la Industria Restaurantera tienen cámaras, pero no los negocios más pequeños, “nos están ofreciendo proveedores para compras masivas en mejor precio”.

Los sistemas de videovigilancia inhiben delitos pero, agregó, no están conectados al C4 Municipal. Ya la autoridad les hizo el ofrecimiento de enlazarse y alrededor de un 35% están interesados en hacerlo.

También se incrementan los rondines policiacos y se mantiene por celular una comunicación entre empresarios y autoridades, por ejemplo para compartir fotografías y datos de presuntos delincuentes.

Si no hay seguridad, no hay turismo, si no hay seguridad no hay consumo en restaurantes, si no hay seguridad no hay visitantes en los hoteles, es un tema prioritario, concluyó Helen Anaya.