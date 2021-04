Alerta 'vaporazo' en libros de texto

León, Gto.- La velocidad con la que se está realizando el cambio de contenido en los libros de texto gratuito preocupa al doctor y académico Arturo Mora Alva, especialista en Educación.

“Hay un dejo de sospecha que los especialistas plantean que pareciera que se juega con relación al uso del poder en el manejo de contenidos y visión particular que el Gobierno federal marca”, explicó.

Esto luego de que el Gobierno federal anunciara la convocatoria para generar un nuevo modelo de texto en los libros gratuitos para el sistema educativo.

“En aras de la austeridad la convocatoria fue poco precisa... Hubo respuesta en la convocatoria para generar nuevos contenidos y se debe revisar este material que llegó, de mil propuestas al menos el 25% se queda como contenido”, explicó.

Cambiará el contenido de las materias de tercero a sexto grado, así como un atlas y libros complementarios.

“Es al vapor porque los que presentan deben aprender la lógica de un plan de estudios”, aseguró.

“El sistema educativo cambió, con la pandemia, aprende en casa no tiene una concordancia con el sistema educativo actual ni con los libros repartidos".

“Los contenidos deben responder a un proyecto educativo. Desde hace mucho tiempo no hay un vínculo con los materiales y las clases impartidas… Todos tenemos la experiencia de niños y adolescentes, muchas veces ni siquiera se terminaron de revisar las lecturas, había un desfase”, lamentó.

Dijo que ante esto, la deserción escolar sería un factor a tomar en cuenta, pues jóvenes de secundaria y preparatoria prefieren desertar porque no se adaptaron al programa de estudios en la pandemia.

“El sistema educativo está en crisis y el Gobierno federal invirtió muchos millones para generar los materiales de apoyo de ‘Aprende en Casa’ pero el tema es que no hay soporte didáctico y pedagógico de los resultados”.

“Los especialistas indican que tendremos un retroceso de 10 años en materia educativa”, explicó.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que México es el país con peor calificación en educación en línea.

