Alerta violencia a inversionistas estadounidenses

León.- Las empresas estadounidenses instaladas en México gastan entre 8% y 10% de recursos en seguridad y, aunque siguen confiando en invertir en Guanajuato, urgen a frenar violencia.

El presidente de la comunidad americana en México, Larry Rubin, informó que el día 16 se reunirán con el secretario de Seguridad del Gobierno federal, Alfonso Durazo, y entre los temas está el de fortalecer la relación con el Estado de Guanajuato para combatir el crimen.

Para mucha de la inversión norteamericana el Bajío y Guanajuato son vitales.Lo más importante es que puedan bajar los índices de homicidios y de criminalidad para que la inversión no vaya a tener una duda de si invertir en estados como Guanajuato. Parte del propósito es estrechar los lazos con la Secretaría de Seguridad Pública y a su vez con los gobiernos estatales”, expresó para am el líder de la American Society of México.