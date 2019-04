Alertan por paso lento en aduanas de la frontera... ¡hasta de 16 horas!

León.- Desabasto, retraso en las entregas, parte de los problemas que enfrenta el sector empresarial de Guanajuato tras la demora en los procesos de revisión en la frontera norte, situación que puso en jaque a la industria desde hace una semana.

Agilizar el cruce de aduanas y dejar de obstaculizar el comercio es la petición de los transportistas señaló Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

El líder transportista señaló que existen empresas de Guanajuato afectadas al ser uno de los Estados que más exportan productos del campo.

De manera preliminar se estiman pérdidas cercanas a 620 millones de dólares diarios en todos los sectores, considerando que solo hay paso en 20% de los cruces.

Igualmente en la industria automotriz hay líneas de producción que se han frenado por el rezago en la zona fronteriza, detalló.

A esto se suma la preocupación que tienen por los conductores, que pasan largas jornadas sin comer y sin servicios básicos.

Las cifras reales de las pérdidas se podrán conocer una vez que se normalice la situación, con esto nos vimos afectados como industria nacional, no únicamente nosotros, la industria y comercio de Estados Unidos, señaló González.

A este problema se suma uno que se está presentado en la frontera sur en los linderos con Chiapas y Oaxaca, donde maestros de la Coordinadora bloquearon la carretera.

En la frontera sur se tienen camiones parados con producto perecederos, hidrocarburo, materias, existen empresas del estado de Guanajuato afectadas.

Advierten grave perjuicio al agro

Irapuato.- El puente Reynosa Pharr es la puerta de acceso a las frutas y hortalizas de Guanajuato, detalló Ignacio Soto Gutiérrez, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG).

El titular del Consejo advirtió que están fallando en los tiempos de entrega, nuestros socios expuso trabajan justo a tiempo (just on time), y no se va a poder cumplir.

Estamos tomando las previsiones para que los productos traten de sufrir el menor deterioro si esto se mantiene durante más tiempo va a causar un grave perjuicio, señaló Soto Gutiérrez.

Para que estos productos estén en buenas condiciones los motores de refrigeración tienen que estar encendidos durante la espera, los transportistas están tratando de cargar diésel antes de llegar a los puentes fronterizos, detalló el titular de CEAG.

Nuestros socios allá son nuestros defensores, es una relación que ha costado 20 años de trabajo, que no nos usen como moneda de cambio para temas políticos, los alimentos son sagrados, advirtió el líder del sector agroalimentario.

De momento el titular de CEAG, no tiene cuantificado el producto que se quedó estancado, ya que están cerrando la exportación de berries y el inicio de otras hortalizas como brócoli y coliflor.

Sí hay retraso

Para exportar a Estados Unidos, empresarios si experimentan retraso de algunas horas, derivado de la gran afluencia de vehículos y las medidas que el país fronterizo utiliza para evitar la entrada de migrantes, sin embargo no hay afectaciones señaló José Aguirre, exportador de fresa y verduras congeladas.

Ya ahorita en abril no se está exportando fresa fresca, ni de Michoacán, ni de Guanajuato, entonces no estamos afectados, pero lo que estamos mandando como brócoli y otros productos congelados, lo que estamos teniendo es un retraso de 4 o 5 horas más en el cruce porque hay mucha afluencia de vehículos, explicó.

El empresario destacó que no se ha cerrado la frontera, “eso no es cierto”, aseguró.

Analizan entregas por avión, tren y mar

Celaya.- El incremento de tiempos en el cruce de la frontera se presentó por la reasignación temporal de personal para apoyar a la Patulla Fronteriza, detalló el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) a través de un comunicado a sus socios.

César Gutiérrez Elizarrarás, presidente de la Asociación de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Guanajuato explicó que en la manufactura automotriz muchos de los componentes que producen terminan en empresas que ensamblan en el País.

El presidente de Index Guanajuato detalló que sus socios no han notificado problemas en las entregas. Nuestros asociados no nos han hecho saber de una afectación puntual por el retraso del transporte.

Particularmente en la industria automotriz existen componentes que viajan a Estados Unidos, una de las alternativas que están considerando es envíos por avión, en productos terminados viajan por tren o vía marítima, explicó Gutiérrez Elizarrarás.

Acusan estrategia política

Empresarios manifestaron que los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos Donald Trump por cerrar la frontera ante la inmigración son solamente una estrategia política.

Consideraron que cerrar la frontera traería consecuencias graves no solamente para México sino para el Propio Estados Unidos.

El presidente del Círculo de Empresarios, Jorge Rincón Maldonado, señaló que se trata de una estrategia política que no es más grande que los intereses económicos de dos países.