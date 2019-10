Alianza Ciudadana Celayense acusa abuso de autoridad

Celaya.- Integrantes de la Alianza Ciudadana Celayense que están recabando firmas de los ciudadanos para solicitar la revocación de mandato de la alcaldesa Elvira Paniagua, señalaron que fueron hostigados y amenazados por personas que se ostentaron como empleados de Fiscalización, quienes a decir de los afectados, intentaron quitarles sus mesas, retirarlos del lugar y llevarse los documentos donde están las firmas.

Esto sucedió el miércoles 23 de octubre, a las 8.15 de la noche en el espacio público de la Feria del Alfeñique, ubicado en el parque Morelos, recabando las firmas.

Durante 20 días en diversos espacios públicos, hemos estado recabando firmas ciudadanas para solicitar al Congreso del Estado de Guanajuato la revocación del mandato de la alcaldesa Elvira Paniagua; por eso, estas acciones de intimidación viniendo de empleados públicos resultan muy peligrosas, dado el clima de desconfianza, pánico y miedo que sufre la ciudadanía” Manuel Castilla de Alba Vocero de la Alianza Ciudadana Celayense

Manuel Castilla expuso que los comerciantes les dijeron que los encargados de Fiscalización en esa zona, previamente los instigaron a desalojarlos con violencia, a lo cual ellos se negaron.

Por eso queda claro, que es un acto de violencia política coordinado por sus jefes y con el conocimiento de la Presidente Municipal”

Estos actos violan nuestros derechos humanos y ponen en riesgo nuestra integridad física. Nuestra actividad es un reclamo de paz, y por ello denunciamos el clima de inseguridad y violencia que priva en nuestro municipio, y precisamente ahora quien pretende callarnos son los empleados municipales”

Dijo que ante esta situación responsabilizan directamente Elvira Paniagua Rodríguez de cualquier agresión que ponga en riesgo su integridad física y su vida.

Demandamos enérgicamente su renuncia por generar un clima de violencia para mantenerse en la Presidencia municipal, a pesar de toda la evidencia pública de su incapacidad para darnos seguridad y paz a los celayenses”

Exhiben video en redes sociales

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar que dos hombres portando gafetes, piden a la Alianza Ciudadana Celayense quitar su mesa, a lo que se negaron los ciudadanos.

“¿Entonces no es una manifestación pacífica?, ¿Entonces no es una manifestación pacífica?, bien, entonces no nos salgamos del contexto, ¿tendría usted la gentileza de mostrarme su permiso para ejercer esta actividad aquí?”, le comenta un presunto empleado de Fiscalización.

"¿Bajo que fundamento?", responde el integrante de la alianza, por lo que el mismo hombre le muestra el gafete y le dice que si se retira en tres ocasiones.

