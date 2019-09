Alianza Ciudadana Celayense propondría destitución de Elvira Paniagua

Celaya.- La Alianza Ciudadana Celayense cumplió un año de vida y presentaron un informe de actividades que han realizado, donde resaltan la participación en las diferentes marchas, una presentación de puntos críticos de la ciudad, una reunión con la alcaldesa Elvira Paniagua, de quien propondrían la revocación de mandato.

Y lo que sigue es que, si continúa la ineficiencia de directores, la inseguridad; que es el eje central de la crisis, la cerrazón, propondrán la revocación de mandato de la alcaldesa Elvira Paniagua.

Lo que esta pasando en Celaya es algo inedito, caótico, estamos en una crisis de ingobernabilidad que nos se había visto, desde mi punto de vista, se puede dar solución con la revocación del mandato”, comentó José Luis Ramírez.

Ramírez considero que si no hay modificaciones en el gabinete, en seguridad, en áreas como obras publicas, donde hay riesgo de perder los apoyos y recursos, directores ineficientes, incompetentes, añadiendo que la alcaldesa Paniagua es alguien que no escucha, ya que hay una crisis de seguridad y no se atiende.

No queda otro camino que la ciudadana piense en revocar este poder y mandato que se le dio" comentó.

Por lo que seguirán mostrando, documentando, exigiendo y denunciando y ejercer toda forma de movilización para que los atiendan.

Cumple Alianza un año

Señaló que esta fundación de la asociación coincide con la llegada de la actual administración, encabezada por Elvira Paniagua y que se se vive uno de los peores momentos de la historia de Celaya.

Hemos presentado casos como la explosión del ducto en el río Laja, la contaminación de los mantos acuíferos, denuncias de irregularidades como lo es en el Centro Antirrábico, haciendo denuncias, movilizaciones, manifestaciones en el salón de cabildos y nuestra actividad ha sido muy intensa pero es porque no podemos callar lo que estamos viendo", comentó el vocero José Luis Ramírez.

"Los malos tiempos nos llevan a tener un ejercicio de critica muy importante, que, pareciera a veces muy fuerte pero está totalmente justificado, porque pareciera que la suerte no acompaña a Elvira Paniagua. Son más los desaciertos que los aciertos" comentó.

Señaló que el tema de la seguridad, la ineficiencia de su gabinete, errores por miembros del mismo, desaciertos en Seguridad Pública a pesar de tener un amplio presupuesto se ve reflejado en el descontento de la gente.

"Tuvimos con la Presidenta municipal, en el mes de febrero, una reunión y le presentamos una agenda de 25 temas, revisión de las problemáticas destacables de la ciudad, le entregamos de mano, platicamos cinco de los temas, hicimos el compromiso de continuar y a la fecha no se ha dado el segundo encuentro, fueron advertencias y propuestas de mejoras muy puntuales", recalcó Ramírez.

Señaló que presentaron diversas propuestas, pero no ha habido apertura por parte del Gobierno Municipal y que la alcaldesa incurre en el error de no escuchar.