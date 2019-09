Alianza Ciudadana dice no a helicóptero, Obispo dice que sería de ayuda

Celaya.- En total desacuerdo por los pocos resultados que podría dar, fue lo que comentó el vocero de la Alianza Ciudadana Celayense, José Luis Ramírez, con respecto a la posible adquisición de un helicóptero para la seguridad de la ciudad.

Desde luego que no, entendemos perfectamente que en el tema de las tecnologías y mecanismos tecnológicos para combatir la inseguridad han quedado desfasados, no es posible que tengamos una inversión de 480 millones de pesos, más el apoyo de la Federación y el Estado que suman gran cantidad de elementos de primer nivel y estos no sean eficaces" señaló.