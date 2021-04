Alista ZooLeón visitas digitales guiadas

León, Gto.- En los próximos meses el Parque Zoológico de León contará con visitas guiadas a través de una aplicación para celulares y será el primer zoológico de México que cuente con tecnología de este tipo.

Aunque realizar el recorrido al parque en automóvil ya no está disponible, una parte de esta modalidad se quedará debido a la aceptación que tuvieron los visitantes; se trata de las visitas guiadas.

Durante los recorridos de “visita segura” se entregaba un audioguía con datos curiosos acerca de los animales que habitan el Zoo.

Este esquema de recorrido fue muy bien aceptado, por lo que están a pocos meses de lanzar esta plataforma digital que servirá para acompañar los recorridos de las personas.

“El proyecto fue muy bien aceptado, nos va a llevar un poquito de tiempo, esperemos que alrededor de unos dos o tres meses, pero ya se está trabajando”, compartió David Rocha Lemus, director del Zoológico.

Informó que esta aplicación contará con tecnología de georeferenciación, es decir, que la app conocerá la ubicación exacta del usuario dentro del parque y de esta manera se reproducirá información acerca de los animales que estén cerca en ese momento.

“Te va a ir reproduciendo en automático las explicaciones de cada uno de los ejemplares a cada cinco metros, tiene esa sensibilidad de cada uno de los albergues que tenemos”, mencionó.

Esta app llamada “vox-point” aún no tiene una fecha precisa de lanzamiento, sin embargo de manera preliminar se sabe que estará disponible para todos los teléfonos celulares con sistema operativo iOS y Android.

“Te va a reproducir el audio, vas a ver fotos del animal, entonces es algo padrísimo y le pedimos a las personas que estén atentas porque será algo innovador, no solo en el Zoológico de León sino en todos los zoológicos de México”, finalizó Rocha.

