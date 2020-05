Alistan 'Caravana Anti-AMLO' en 50 ciudades, incluida León

León.- El Frente Nacional Anti AMLO prepara una caravana de vehículos para protestar contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y exigir su renuncia. El movimiento se

realizará en León y en otras 50 ciudades del país.

Jaime Sandoval, coordinador en León del Frente Anti AMLO afirmó que el movimiento es totalmente ciudadano, no tiene la participación de ningún partido político y se reúnen porque están inconformes con las políticas que ha impulsado el gobierno de la Cuarta Transformación.

"Ya tenemos poco más de 50 ciudades registradas para manifestarse el sábado, la gran

mayoría serán en la mañana, otras por la tarde. Esta es una protesta ciudadana donde

lo que estamos haciendo es exigir la renuncia de López Obrador y ya hemos hecho

otras expresiones, se han hecho denuncias contra el gobierno y no solamente contra el

presidente, sino contra todo su gabinete", explicó.

Quiero aclarar que todos esto es 100% ciudadano, no tiene que ver absolutamente ningún actor político, ninguna asociación, nosotros no recibimos ningún peso de ningún partido, nos movemos con nuestros propios (medios)", dijo en entrevista con AM.