Alma Barragán donaría sueldo para albergue de niños desamparados

Moroleón, Guanajuato.- Para Alma Rosa Barragán Santiago ésta era su primera incursión en la política, nunca había sido candidata a nada ni participado con ningún partido político.

Hasta el año pasado, ella se desempeñaba como empresaria textil, como muchos en Moroleón, donde vivía.

Había prometido que si ganaba, su sueldo como alcaldesa sería donado para construir un albergue de niños desamparados. También logró que el candidato de Fuerza por México declinara en su favor.

¿Por qué quieres ser candidata? le preguntaron en Movimiento Ciudadano, partido por el que estaba postulada.

Me apasiona el servicio a los demás, la labor altruista que he desempeñado durante los últimos años de la vida es una forma de retribuir lo que la vida me ha dado y ese espíritu de servicio, es el motor que me impulsa a seguir sirviendo y hacerlo desde el servicio público para mejorar las realidades de la gente de mi ciudad”, expresó.