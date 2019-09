Alumnos de la UPG se sienten inseguros, pedirán eliminar última clase

León.- A dos días de la muerte del estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato, Arturo Humberto Martínez Cervantes, en la carretera Salamanca–Celaya, las autoridades gubernamentales no han reforzado las medidas de seguridad para los alumnos que a diario acuden a esta institución educativa, reclamó Luis Ángel Belman Herrera, líder estudiantil haciendo eco de lo manifestado de sus compañeros.

Necesitamos acciones que nos aseguren que si vamos a estudiar, vamos a regresar a nuestra casa con bien, en el trayecto donde sucedió este trágico hecho no hay vigilancia más que el mismo vigilante, que es un señor ya grande, que si sucede algo no puede hacer frente a la situación. Creo que la situación no dio para menos, los alumnos están entrando en estado de pánico”, expresó Ángel, quien cursa el penúltimo cuatrimestre del la Ingeniería en Biotecnología y preside el Consejo Estudiantil interno.